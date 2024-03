Si chiamava Maurizio Frigau, era di Sinnai e aveva 37 anni la vittima dell’incidente stradale avvenuto questa mattina all’alba lungo la strada provinciale 20 che dalla nuova Orientale sarda porta alla località turistica di Solanas (QUI la notizia).

Muratore e padre di due bambini piccoli, la tragica notizia ha raggiunto come un fulmine a ciel sereno Sinnai, dove Frigau era molto conosciuto e stimato.

I carabinieri sono al lavoro per accertare quanto accaduto, ma non dovrebbero esserci molti dubbi: il 37enne sarebbe uscito di strada con la sua Panda che si è capovolta nella cunetta e ha preso fuoco. Frigau è rimasto intrappolato nella vettura e non ha avuto scampo. Il suo corpo era carbonizzato. Non risultano coinvolti altri mezzi.

Sul posto il 118, che non ha potuto fare nulla per soccorrere l’automobilista. Gli accertamenti, coordinati dal capitano Ignazio Cabras della compagnia di Quartu, vengono effettuati dai carabinieri del Nucleo operativo radiomobile della Compagnia di Quartu, di Maracalagonis e Sinnai. Sono intervenuti anche i Vigili del fuoco.

