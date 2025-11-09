Torna sabato prossimo, 15 novembre, nella cittadina del Partella la manifestazione dedicata alle eccellenze della produzione vitivinicola locale. La rassegna, organizzata dall’associazione San Michele Arcangelo e dai volontari di Parteolla Soccorso in collaborazione con la Pro Loco e il patrocinio del Comune, prenderà il via alle 15 in Piazza Europa con l’apertura degli stand dei prodotti tipici e dell’artigianato locale e la degustazione dei vini novelli. Alle 16.30, il via agli spettacoli con l’esibizione del gruppo di danza dell’Asd Dance Academy Cagliari. Alle 19 l’apertura dei punti di ristoro con diverse proposte gastronomiche di qualità. Alle 20.30 lo spettacolo di musica tradizionale con il gruppo "Balla Sardigna" e la partecipazione del gruppo folk “Città di Dolianova”.

