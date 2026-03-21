Il furto è stato scoperto ieri dai proprietari della tomba da cui sono state prelevate due sculture in metallo raffiguranti Padre Pio e la Madonna. Un brutta vicenda risolta in meno di 24 ore dopo il post-denuncia di un componente della famiglia derubata.

Questo pomeriggio le due statue sono state lasciate in un terreno di un familiare, a Soleminis, insieme ad altre cinque sculture più piccole con tutta probabilità trafugate anch'esse da un luogo sacro.

La refurtiva è stata consegnata ai carabinieri di Dolianova. I militari dell'Arma hanno diffuso le foto per facilitarne il recupero da parte dei proprietari. Da capire se anche le altre opere funerarie siano state rubate a Dolianova o in un altro paese del circondario.

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