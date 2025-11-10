Tre giorni dedicati al rilascio della nuova CIE per favorire la riconversione dei documenti d’identità cartacei che dal prossimo 3 agosto non saranno più validi secondo quanto stabilito dalla disposizione del Regolamento dell’Unione Europea 1157/2019 che obbliga tutti i cittadini degli stati membri a dotarsi della carta d’identità elettronica. Gli uffici comunali saranno aperti al pubblico il 14, 21 e 28 novembre dalle 8.30 alle 13.30. I residenti potranno prenotare un appuntamento su foglio all’ingresso del Municipio.

Per ottenere la carta d’identità elettronica occorre consegnare il vecchio documento cartaceo e presentare la tessera sanitaria e una fototessera recente (non più di 6 mesi). I minori dovranno essere accompagnati da almeno uno dei genitori. Il costo della carta d’identità elettronica è di 22,20 euro. Per informazioni si può contattare telefonicamente l’ufficio anagrafe al numero 070/7449341.

© Riproduzione riservata