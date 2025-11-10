Dolianova, open day per la Carta d’identità elettronicaTre giorni dedicati al rilascio della CIE
Tre giorni dedicati al rilascio della nuova CIE per favorire la riconversione dei documenti d’identità cartacei che dal prossimo 3 agosto non saranno più validi secondo quanto stabilito dalla disposizione del Regolamento dell’Unione Europea 1157/2019 che obbliga tutti i cittadini degli stati membri a dotarsi della carta d’identità elettronica. Gli uffici comunali saranno aperti al pubblico il 14, 21 e 28 novembre dalle 8.30 alle 13.30. I residenti potranno prenotare un appuntamento su foglio all’ingresso del Municipio.
Per ottenere la carta d’identità elettronica occorre consegnare il vecchio documento cartaceo e presentare la tessera sanitaria e una fototessera recente (non più di 6 mesi). I minori dovranno essere accompagnati da almeno uno dei genitori. Il costo della carta d’identità elettronica è di 22,20 euro. Per informazioni si può contattare telefonicamente l’ufficio anagrafe al numero 070/7449341.