Dolianova, letture in biblioteca per imparare la lingua italiana dei segniUn appuntamento dedicato ai più piccoli
Un giornata speciale dedicata alla comunicazione visiva e gestuale utilizzata dai non udenti che coinvolgerà gli alunni della scuola primaria e secondaria. Sabato prossimo dalle 10.30 alle 12 nella biblioteca comunale di Piazza Europa, Lorenzo Atzeni guiderà i bambini alla scoperta della Lingua italiana dei segni con letture in simultanea, a voce e con segni, per capire il meccanismo della comunicazione Lis. Per informazioni si può chiamare al numero di telefono 070743773 o inviare una mali all’indirizzo biblioteca@comune.dolianova.ca.it