Dolianova, fuori strada con l’auto: una venticinquenne in ospedale con l'elisoccorsoL’incidente sarebbe stato autonomo, senza il coinvolgimento di altre vetture
Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp
Incidente stradale poco fa sulla statale 387 con un'auto finita fuori strada e con una ragazza di 25 anni accompagnata in ospedale al Brotzu in codice rosso per dinamica. Le sue condizioni non sarebbero gravi.
In ospedale è stata accompagnata dall'elisoccorso. Sul posto anche i vigili del fuoco di Cagliari che hanno rimosso l'auto, volata fuori strada. La donna è rimasta cosciente, accompagnata, come detto, poi in ospedale.
I rilievi di legge vengono effettuati dai carabinieri del Nucleo radiomobile della Compagnia di Dolianova: sul posto anche il capitano Luca Delle Vedove, comandante della stessa Compagnia. Si è trattato di un incidente autonomo: nessun altro mezzo è rimasto coinvolto. Sulle cause dell'accaduto, sono in corso gli accertamenti dei carabinieri.