Incidente stradale poco fa sulla statale 387 con un'auto finita fuori strada e con una ragazza di 25 anni accompagnata in ospedale al Brotzu in codice rosso per dinamica. Le sue condizioni non sarebbero gravi.

In ospedale è stata accompagnata dall'elisoccorso. Sul posto anche i vigili del fuoco di Cagliari che hanno rimosso l'auto, volata fuori strada. La donna è rimasta cosciente, accompagnata, come detto, poi in ospedale.

I rilievi di legge vengono effettuati dai carabinieri del Nucleo radiomobile della Compagnia di Dolianova: sul posto anche il capitano Luca Delle Vedove, comandante della stessa Compagnia. Si è trattato di un incidente autonomo: nessun altro mezzo è rimasto coinvolto. Sulle cause dell'accaduto, sono in corso gli accertamenti dei carabinieri.

