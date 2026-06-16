Ha preso il via allo stadio comunale “Renato Raccis” la decima edizione del Torneo di calcio giovanile Città di Mandas, appuntamento ormai consolidato nel panorama sportivo isolano e dedicato alla memoria di Renato Raccis. Una manifestazione che celebra dieci anni di passione, impegno e amicizia attraverso i valori dello sport.

A inaugurare il torneo sono state dodici squadre della categoria Esordienti e otto della categoria Piccoli Amici, con una partecipazione che, secondo le stime degli organizzatori dell’Airone Mandas, porterà nell’impianto sportivo circa mille presenze tra giovani atleti, tecnici, dirigenti, genitori e appassionati. Per un’intera settimana il paese sarà il punto di riferimento di centinaia di ragazzi provenienti da tutta la Sardegna, uniti dalla passione per il calcio e dal desiderio di vivere momenti di confronto e condivisione dentro e fuori dal campo.

Il sindaco Umberto Oppus ha rivolto un ringraziamento agli organizzatori e a quanti hanno contribuito alla riuscita dell’evento: dai dirigenti dell’Airone Mandas alle società partecipanti, fino ai volontari e alle famiglie impegnate dietro le quinte. Un riconoscimento particolare è andato a Paolo e Ilaria per il lavoro svolto nell’allestimento della manifestazione. «Che siano giorni di sport, amicizia, rispetto ed emozioni da ricordare», è l’augurio del primo cittadino ai partecipanti. Il Torneo Città di Mandas si conferma così non solo una competizione sportiva, ma anche una grande festa capace di coinvolgere l’intera comunità.

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