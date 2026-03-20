Ricoverato al Brotzu in gravissime condizioni dopo una caduta di tre metri.

È riservata la prognosi per un sessantasettenne rimasto ferito dopo essere precipitato da un’impalcatura in via Palestrina, a Decimoputzu.

L’uomo era impegnato in un intervento edile quando, per cause che devono ancora essere accertate, ha perso l’equilibrio precipitando a terra.

Le sue condizioni sono apparse subito gravi: sul posto è intervenuto l’elisoccorso. L’equipe ha riscontrato vari traumi e effettuato il trasferimento d’urgenza verso l’ospedale cagliaritano.

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