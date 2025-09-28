Quasi quindici chili di carne mal conservata, e dunque in violazione delle normative previste, in un esercizio commerciale di Decimomannu durante i festeggiamenti per Santa Greca.

È quanto hanno scoperto i militari del NAS, con il supporto dell’Arma territoriale, durante una serie di controlli nel centro abitato in occasione della manifestazione che ogni raccoglie sul territorio migliaia di fedeli e visitatori provenienti da tutta l’Isola ma non solo.

Carabinieri del Nas

Per il commerciale è scattata una multa di duemila euro.

I carabinieri, che questa mattina si sono occupati anche di scortare le reliquie della santa in processione, proseguiranno i servizi di controllo e prevenzione sul territorio fino alla conclusione della festa, prevista per martedì 30 settembre.

La scorta alla manifestazione

(Unioneonline)

