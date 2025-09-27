Un giovane di 28 anni è stato arrestato dalla polizia con l’accusa di detenzione ai fini di spaccio dopo che nella sua abitazione di Decimomannu è stato scoperto un vero e proprio “market della droga”.

All’interno, gli agenti della Squadra Mobile hanno rinvenuto non solo cocaina, marijuana e hashish, ma anche prodotti camuffati come lecca-lecca e sigarette elettroniche già caricate con sostanze psicotrope e allucinogene.

Nel corso della perquisizione i “Falchi” hanno sequestrato 65 grammi di cocaina, 300 grammi di marijuana, 18 grammi di hashish e 0,62 grammi di MDMA, insieme a 14 dispositivi da svapo contenenti liquidi a base di droga sintetica e 6 caramelle “dopate”, verosimilmente destinate a un mercato giovanile.

In casa anche 3.575 euro in contanti, ritenuti provento dell’attività illecita, e materiale per il confezionamento delle dosi.

Il giovane è stato portato nel carcere di Uta, in attesa dell’udienza di convalida. Intanto proseguono le indagini per risalire ai canali di approvvigionamento delle sostanze.

(Unioneonline/Fr.Me.)

