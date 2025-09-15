Divieto di avvicinamento all’ex compagna, con contestuale applicazione del braccialetto elettronico, per un 34enne di Decimomannu.

Il provvedimento dopo la querela formalizzata dalla donna, una 30enne, che aveva denunciato una serie di episodi di violenza domestica.

Nel marzo scorso la 30enne aveva riferito ai carabinieri di avere subito insulti, aggressioni fisiche e minacce anche in presenza del figlio minore. Quindi le indagini condotte dai militari, che hanno documentato la gravità e la reiterazione degli episodi e oggi il provvedimento per tutelare la vittima e prevenire ulteriori episodi di violenza.

