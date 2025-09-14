I Carabinieri di Decimomannu hanno eseguito un’ordinanza del Tribunale di Cagliari con la quale è stata applicata nei confronti di un 39enne musicista residente in paese la misura cautelare del divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla compagna e di qualsiasi forma di comunicazione con la stessa, con contestuale applicazione del braccialetto elettronico.

Il provvedimento arriva dopo la segnalazione presentata lo scorso mese di agosto da una 34enne, che aveva riferito di essere vittima, sin dal 2016 e anche in presenza del figlio minore, di reiterati episodi di minacce e ingiurie da parte del compagno.

A seguito di tali dichiarazioni, immediatamente inquadrate nell’ambito del cosiddetto Codice Rosso, i Carabinieri hanno attivato la procedura di tutela prevista, informando tempestivamente l’Autorità Giudiziaria. Gli accertamenti svolti hanno quindi portato all’adozione della misura cautelare nei confronti del 39enne.

