In un momento in cui il contrasto alla dispersione scolastica rappresenta una delle principali sfide educative e sociali del Paese, l'arrivo dei percorsi di Istruzione e Formazione Professionale (IeFP) in Trexenta assume un valore particolarmente significativo.

Negli ultimi anni questi percorsi si sono affermati come uno strumento efficace per accompagnare i giovani verso il conseguimento di una qualifica professionale e l'ingresso nel mondo del lavoro, offrendo un'alternativa concreta ai tradizionali percorsi scolastici. Proprio per far conoscere queste opportunità formative alle famiglie e ai ragazzi del territorio, Promoform organizza un Open Day in programma domani, giovedì 4 giugno alle 17, al Teatro comunale di Senorbì, in via Brigata Sassari (vicino alla stazione dei treni).

L'iniziativa sarà dedicata all'orientamento e alla formazione professionale dei più giovani e consentirà di approfondire l'offerta dei percorsi IeFP rivolti ai minorenni.

Durante l'incontro saranno illustrati i corsi disponibili, strumenti sempre più importanti per offrire ai ragazzi una preparazione concreta e spendibile nel mercato del lavoro, valorizzando talenti, capacità pratiche e aspirazioni professionali. L'Open Day rappresenterà anche un'occasione per incontrare docenti e operatori del settore, conoscere da vicino l'offerta formativa di Promoform e ricevere informazioni sui percorsi disponibili e sulle modalità di iscrizione. Per informazioni è possibile contattare il numero 388 8694845 oppure scrivere all'indirizzo mail@promoform.net.

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