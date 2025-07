Grandi risultati per la società sportiva Danzarte di San Sperate, guidata da Roberta Zanda, ai campionati italiani di categoria Area Pole & Aerial Dance, di Rimini. Le atlete hanno conquistato un oro, tre bronzi e numerosi piazzamenti. Nella categoria C under 10, Emma Ambus ha ottenuto un ottimo terzo posto. Nella C under 14, Agata Scano ha conquistato l’oro con una prova impeccabile, seguita da Viola Casu (terza) e Sara Mura (quinta). Nella B under 14, bronzo per Vittoria Liguori e sesto posto per Beatrice Maria Loi. Nella A under 14, Emma Vargiu si è classificata sesta. Nella B under 18, quinto posto per Sofia Baldussi, mentre Giulia Atzori, nella A under 18, ha chiuso quarta con un’esibizione intensa e coinvolgente. Arrivano anche i complimenti dell’amministrazione comunale con l’assessore alla Cultura e allo Sport, Fabio Madeddu, che parla di una “straordinaria impresa della scuola Danzarte ai campionati federali Coni della Fidesm di danza aerea. Complimenti a Roberta, a tutto lo staff ed alle atlete per lo straordinario lavoro svolto in questi mesi frutto di passione e sacrificio. Ad maiora”.

