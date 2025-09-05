Attimi di apprensione questa mattina a Costa Rei per un turista milanese, che durante una passeggiata sul monte Nai ha perso l’orientamento e non è riuscito a ritrovare il sentiero di ritorno.

L’uomo, Vincenzo D.V., ha chiesto aiuto chiamando il 112. Sul posto è intervenuta una squadra dei vigili del fuoco di San Vito che, nonostante alcune difficoltà legate alla zona impervia, è riuscita a rintracciarlo grazie alle indicazioni fornite dal malcapitato.

Il turista è stato trovato affaticato e con qualche graffio causato dai rovi, ma in buone condizioni di salute. Dopo i primi soccorsi è stato riaccompagnato al residence, dove ha ringraziato i vigili del fuoco per il tempestivo intervento: «Ringrazio la pattuglia dei vigili del fuoco per avermi soccorso», le sue parole.

(Unioneonline/v.f.)

