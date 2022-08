Costa Rei invasa dai turisti in una stagione probabilmente da record. Ma i problemi non mancano.

Il Comitato dei residenti li denuncia e li ha denunciati anche in una recente riunione tenutasi alla presenza del sindaco di Muravera Salvatore Piu.

E per lunedì 22 agosto, alle 18, è in programma un’assemblea pubblica non solo per parlare dei problemi ma anche di futuro.

C'è chi propone, infatti, una protesta contro il Comune di Muravera, da cui Costa Rei dipende e chi addirittura l'istituzione di un nuovo municipio autonomo costiero o anche il passaggio di Costa Rei al confinante Comune di Castiadas.

Oppure restare frazione del Comune di Muravera, a patto che vengano garantiti i servizi che mancano o che sono carenti.

Tutti ipotesi che il Comitato dei cittadini di Costa Rei potrebbe avanzare nella riunione di lunedì che si terrà nell'area antistante la chiesetta di Nostra Signora di Bonaria.

