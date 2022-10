“Subito i dissuasori nel centro di Costa Rei”. A richiederlo sono i residenti e i titolari delle attività commerciali. Alcuni giovani alla guida (ma anche meno giovani) scambiano infatti l’anello tra via Ichnusa e via Colombo per un circuito automobilistico con un grande rischio per chi si ritrova a fare una passeggiata o ad uscire da un locale.

L’allarme è stato lanciato questa estate dagli operatori commerciali ma i pericoli ci sono anche in bassa stagione. La richiesta è quella di maggiori controlli ma soprattutto il posizionamento dei dissuasori.

Tre anni fa – stavolta solo per la via Ichnusa nel tratto de “Le Ginestre”, all’ingresso sud di Costa Rei – era stata avviata una raccolta firme per richiedere il posizionamento di un dissuasore “finalizzato a moderare l’eccessiva velocità delle autovetture che percorrono la via”. Nel documento c’era anche la richiesta di strisce pedonali illuminate e “di tutti gli altri segnali che l’amministrazione dovesse ritenere necessari a garantire sicurezza e incolumità degli abitanti”.

Richiesta che però, almeno sino ad oggi, è rimasta inascoltata. Adesso il nuovo appello "con l'auspicio - dicono i residenti - che i dissuasori vengano posizionati prima della prossima stagione estiva".

