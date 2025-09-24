Un appuntamento importante e che può cambiare molte cose a Sestu. Si terrà il prossimo mercoledì primo ottobre, alle 18.30, nella sala consiliare del municipio in via Scipione, la prima assemblea per eleggere i membri della Consulta dei Giovani. Dopo tanti anni di assenza la Consulta torna grazie ad una mozione della consigliera di Progetto per Sestu Valentina Meloni, firmata da tutta la minoranza, e approvata in Consiglio. Un’assemblea dei giovani, che porteranno idee e proposte per migliorare la vita a Sestu per loro e non solo; una ventata d'aria fresca importante e attesa.

Ma perché l’iniziativa abbia successo servono almeno 25 partecipanti alla prima assemblea di mercoledì, in cui si voteranno i componenti della Consulta: saranno nove, e ci sarà anche un presidente. Per candidarsi a partecipare all’assemblea bisogna essere residenti a Sestu o essere iscritti ad un’associazione culturale o sportiva di Sestu, avere tra i 16 e i 28 anni e compilare il modulo disponibile sul sito del Comune entro venerdì 26 settembre.

Entusiasti i ragazzi: «Ho tantissime idee, non vedo l’ora», dice Davide Contu. «Noi giovani siamo felicissimi di questa opportunità, e pronti a metterci al lavoro», aggiunge Gaia Ruggeri. Per Valentina Meloni «i ragazzi aspettavano da tempo e potranno dare importanti contributi».

«Con il loro entusiasmo porteranno sicuramente ottime idee per la comunità», afferma l’assessore alle Politiche Sociali Mario Alberto Serrau.

