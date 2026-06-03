Vanno avanti a pieno ritmo i lavori per la realizzazione della nuova segnaletica e per il riordino della viabilità in via Sant'Antonio e nelle zone limitrofe.

Lo stravolgimento del traffico sta però creando un po’ di confusione tra gli automobilisti che fanno fatica ad abituarsi a inversioni di sensi unici e realizzazione di doppi sensi.

Per questo ancora una volta la Polizia locale raccomanda massima prudenza fino a quando tutti i lavori non saranno completati.

Si ricorda che adesso via Sant’Antonio è a senso unico verso piazza IV Novembre mentre via Bosa cambia il senso da via Sant’Antonio a via Principessa Yolanda. E’ stato creato inoltre un anello da via Principessa Yolanda da cui si svolta in via Gioberti e si gira in via Sant’Antonio per raggiunger via Fadda. Via Fadda è a sua volta senso unico fino a via Marconi invertendo il senso di marcia da via Perra a via Monsignor Angioni.

Gli operai ieri mattina erano impegnati a tracciare la segnaletica nell’ultimo tratto verso piazza IV Novembre mentre è stato completato il riordino delle aree di sosta in via Olanda, dove i residenti avevano protestato nei giorni scorsi per la riduzione dei parcheggi. Tutto il progetto è portato avanti soprattutto per mettere ordine nella zona, combattere la sosta selvaggia e tutelare i pedoni per cui sono previste aree riservate.

© Riproduzione riservata