Forestas e il Comune di Burcei consolidano e riprendono la collaborazione per la manutenzione delle strade di campagna e del verde pubblico. Un progetto iniziato lo scorso anno con interventi soprattutto sulla viabilità rurale danneggiata dalle piogge e dove si ha necessità di periodici interventi di manutenzione. Forestas mette a disposizione uomini e mezzi. Il Comune anche il materiale necessario per i rattoppi sulle strade,

“Il nostro obiettivo – dice Ignazio Monni, assessore comunale all’Ambiente e alla Viabilità – è quello di intervenire per il look del centro abitato e di curare le strade di campagna che attraversano il nostro territorio: Forestas mette a disposizione uomini e mezzi. Il Comune acquista il materiale necessario per riparare le strade e per ogni altro intervento necessario anche per lo sfalcio delle erbe ai margini delle strade e per eliminare i rami delle piante che si riversano nelle stradine di campagna, ostruendo la carreggiata, rendendo più difficile il transito delle auto e dei mezzi agricoli. Si inizierà - dice l’assessore - seguendo le priorità a beneficio della comunità e di chiunque visita il nostro territorio”.

Tutti interventi necessari per la sicurezza delle campagne anche contro gli incendi.

“Con Forestas – aggiunge il sindaco Simone Monni – stiamo instaurando una collaborazione che potrebbe svilupparsi anche nel tempo visto che soprattutto le strade di campagna hanno necessità di continui interventi di manutenzione. Una collaborazione utilissima peraltro anche all’interno del centro urbano soprattutto attraverso la pulizia delle erbacce che quest’anno con le piogge sono spuntate un po’ ovunque. Seguiranno anche interventi di potatura e di cura degli spazi verdi all’interno dell’area urbana”.

