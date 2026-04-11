In bicicletta (e non solo) alla scoperta delle borgate e del buon cibo di Castiadas. È l’evento “Felici in bici” in programma oggi (sabato 11) e domenica 12 aprile capace di richiamare ogni anno migliaia di appassionati delle due ruote e famiglie desiderose di una scampagnata in compagnia. "Ci apprestiamo a vivere due giorni eccezionali – sottolinea il sindaco Eugenio Murgioni - tra sport, natura e comunità. Invito tutti a sperimentare il piacere di pedalare fra le nostre borgate”.

Il via oggi pomeriggio (ore 15) al Teatro Sa Mandria (il centro della manifestazione) con il gruppo folk San Giovanni Battista, mostra mercato, caccia al tesoro e i Dilliriana in concerto. La pedalata vera e propria è in programma domenica mattina con rientro previsto per le 13 e pranzo. In alternativa c’è anche l’escursione a piedi. Domenica pomeriggio, sempre a Sa Mandria, lezione di yoga e tribute band di Vasco Rossi. In più saranno presenti i musici e gli sbandieratori del corteo medioevale di Iglesias. Organizza l’associazione Castiadas Ospitale col contributo del Comune e la collaborazione della Pro Loco e del comitato dei genitori.

Questa mattina, in concomitanza con Felici in Bici, il sindaco Eugenio Murgioni ha tagliato il nastro del nuovo percorso ciclopedonale nella borgata di Olia Speciosa. È arrivata anche la benedizione di don Luigi Grecu.

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