Oltre quattrocento partecipanti provenienti da tutta la Sardegna per la seconda edizione del “tiro alla sagoma” che si è tenuto a Castiadas, in località Buddui. Ad aggiudicarsi il primo posto tra i residenti Matteo Spano. Al secondo e al terzo posto si son classificati rispettivamente Pasquale Fois e Marco Camboni. Nella classifica riservato ai non residenti primo premio per Roberto Cadau che ha preceduto Paolo Cadau (entrambi di Santa Teresa di Gallura). Sul terzo gradino del podio Giulio Saddi di Quartu Sant’Elena. Quarto Alessio Lai.

L'evento sportivo è stato organizzato nell’ultimo fine settimana da Mario Luigi Demuru e Marco Casula.

«Castiadas – ha sottolineato il sindaco Eugenio Murgioni - si conferma un territorio vivo, capace di accogliere manifestazioni di qualità, che valorizzano lo sport, il rispetto delle regole e la bellezza del nostro paesaggio».

