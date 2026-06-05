Tombini danneggiati dalle auto a Castiadas e il sindaco Eugenio Murgioni annuncia un potenziamento dei controlli da parte della polizia locale. I tombini. infatti, sono quelli posizionati sui marciapiedi di via Gallura e via Ogliastra e in base ad una prima ipotesi sarebbero stati danneggiati dal transito o dalla sosta delle auto proprio sui marciapiedi, comportamenti vietati dal codice della strada.

«Ho disposto che l’ufficio tecnico – ha sottolineato il primo cittadino - effettui immediatamente un sopralluogo nelle aree interessate per accertare l’entità dei danni e procedere con la massima sollecitudine agli interventi necessari per il ripristino delle strutture danneggiate. Allo stesso tempo ho chiesto alla Polizia Locale di intensificare l’attività di controllo e vigilanza nelle strade interessate e nelle altre zone del territorio comunale dove si verificano situazioni analoghe, affinché vengano rispettate le norme previste dal codice della strada e siano adottati i provvedimenti del caso nei confronti di chi non le osserva».

Murgioni, infine, invita tutti a non confondere i comportamenti scorretti di singoli cittadini con il degrado: «Castiadas – ha aggiunto - è una comunità viva, curata e attenta al proprio territorio, grazie all’impegno dell’amministrazione, degli uffici comunali e della stragrande maggioranza dei cittadini che rispettano le regole».

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