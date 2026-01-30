Da domani a Castiadas si potrà diventare pilota di aerei ultraleggeri (monoposto, biposto e avanzato). Il corso sarò presentato al pubblico sabato 31 gennaio alle 12 nell’aula consiliare di Olia Speciosa alla presenza, fra gli altri, del sindaco Eugenio Murgioni. L’istruttore sarà l’esperto Paolo Contini, la scuola è la Advanced Aviation. Gli allievi seguiranno le lezioni nell’avio-superfice di Maloccu, sempre a Castiadas.

Un ulteriore step dopo il grande successo della manifestazione Neus 2025 (con tappe a Siliqua, Perdasdefogu e, appunto, a Maloccu) che alla fine dello scorso anno ha consentito gratuitamente a tante persone di salire per la prima volta su un ultraleggero e di avvicinarsi dunque al mondo del volo. In quell’occasione sono stati effettuati centinaia di voli (sempre con l’istruttore Paolo Contini) ed in più i partecipanti hanno avuto modo di vivere il territorio tra storia, cultura e gastronomia (con visita, fra le altre cose, al museo delle ex carceri)

L’iniziativa è supportata dall’amministrazione comunale di Castiadas che cerca anche così di valorizzare il territorio e di far arrivare nuovi turisti soprattutto in bassa stagione: “Il mare e le spiagge – sottolinea il primo cittadino Eugenio Murgioni – sono meravigliose da ogni angolazione e in ogni periodo dell’anno, e poi poterle vedere dall’alto è una bellissima emozione”.

