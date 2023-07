Si è rischiata la tragedia nel mare di Cala Sinzias, a Castiadas, dove una ragazza caduta da un gommone è rimasta ferita a una gamba dall'elica di un gommone preso in affitto assieme a tre amici.

La vittima, una turista lombarda di 19 anni, è finita in acqua durante una escursione: è stata immediatamente soccorsa e accompagnata al Brotzu con l’elisoccorso e operata alla gamba ferita. La prognosi è legata agli accertamenti in corso. La turista per fortuna non è in pericolo di vita.

Sulla vicenda indagano la Guardia costiera di Cagliari e della sezione staccata di Villasimius. Domani gli accertamenti col possibile interrogatorio della ferita e degli altri occupanti del gommone. Le indagini verranno svolte per la sede staccata della Guardia costiera di Villasimius, dal comandante Massimiliano Camba.

La prima parte dell’escursione si è svolta in tutta regolarità, col natante che ha raggiunto il mare di Cala Sinzias. Improvvisa sarebbe stata la caduta in mare con i soccorsi subito scattati e prestati dagli altri occupanti dell’imbarcazione.

Immediato l’intervento della Guardia costiera e poi dell’elisoccorso, col trasferimento della ferita al Brotzu dove è stata immediatamente operata alla gamma lacerata.

Sul posto hanno operato anche i carabinieri della Compagnia di San Vito che, coordinati dal maggiore Massimo Meloni, si sono adoperati per favorire l'atterraggio in sicurezza e il successivo decollo dell'elicottero dell’Areus.

