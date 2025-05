Stop momentaneo all’utilizzo dell’acqua erogata dalla rete idrica per il consumo umano nella borgata di Camisa, a Castiadas. Ad avvisare la popolazione il sindaco Eugenio Murgioni in seguito al risultato delle analisi della Asl su un campione prelevato, appunto, a Camisa.

In particolare è stata rilevata la presenza di Escherichia coli e batteri coliformi. L’acqua, sino a quando i parametri non rientreranno nella norma, non potrà essere utilizzata come bevanda e per la preparazione degli alimenti.

L'acqua può invece essere utilizzata per usi igienico-sanitari. «Il gestore del servizio idrico Abbanoa è stato informato», ha detto il primo cittadino di Castiadas, «e si è richiesto l’immediato avvio degli interventi necessari per il ripristino della qualità dell’acqua. Ulteriori aggiornamenti verranno tempestivamente comunicati alla cittadinanza».

