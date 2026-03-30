Un uovo di Pasqua in omaggio a tutti gli alunni che frequentano le scuole di Castiadas, dall’infanzia alla secondaria di primo grado. L’iniziativa – così come quella dello scorso anno - è dell’amministrazione comunale di Castiadas in collaborazione con la Pro Loco. “L’intento – ha sottolineato il sindaco di Castiadas Eugenio Murgioni - è quello di celebrare il profondo significato della Pasqua come momento di rinascita, condivisione e solidarietà, offrendo ai più piccoli un gesto semplice ma carico di valore simbolico. In un periodo che richiede attenzione e vicinanza, soprattutto nei confronti delle giovani generazioni, l’amministrazione ha voluto essere presente con un segno concreto di affetto e partecipazione”.

La distribuzione delle uova è in programma martedì 31 marzo grazie ai soci della Pro Loco. “Sarà un momento di festa – ha aggiunto il primo cittadino - ma anche un’occasione per rafforzare il senso di comunità e appartenenza tra studenti, famiglie e istituzioni”. Nessuna distinzione tra residenti e non residenti, le uova saranno donate a tutti gli alunni che frequentano, appunto, le scuole a Castiadas. “Una ulteriore testimonianza – ha concluso Murgioni - della volontà dell’amministrazione di considerare la scuola come un luogo inclusivo e centrale nella vita sociale del territorio”.

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