Quattro pali della Telecom a Castiadas rischiano di cadere da un momento all’altro ma nessuno, nonostante le segnalazioni, è intervenuto. I pali si trovano in via Sarmentus, in un tratto di strada piuttosto trafficato.

Il sindaco di Castiadas Eugenio Murgioni con una ordinanza ha intimato alla società telefonica di intervenire: «Nonostante le diverse comunicazioni intercorse – sottolinea Murgioni – non c’è stata ancora alcuna risposta. La situazione di pericolosità si è ulteriormente aggravata negli ultimi giorni”.

In base all’ordinanza la Telecom ha 72 ore di tempo per intervenire. In caso contrario sarà costretto ad intervenire il Comune addebitando poi le spese (e gli eventuali disservizi) alla società telefonica.

© Riproduzione riservata