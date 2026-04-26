Altri duecentoquarantamila euro (finanziamento regionale) per la manutenzione dei corsi d’acqua che attraversano l’ampio territorio del Comune di Castiadas. Il progetto esecutivo è stato approvato dalla Giunta guidata da Eugenio Murgioni e interessa in particolare tre corsi d’acqua. Sono il Riu Perdosu, il Riu Cannisoni e il Riu Laccus. In tutte e tre i casi sono previsti interventi di pulizia (dalla vegetazione ma anche da accumuli di materiali). Per quanto riguarda il Perdosu ci sarà anche il consolidamento delle soglie in gabbioni.

«Sono corsi d’acqua – spiega il sindaco Murgioni – che hanno un ruolo fondamentale nel corretto deflusso delle acque meteoriche e, se non adeguatamente mantenuti, possono rappresentare un rischio in caso di piogge intense». I lavori partiranno a breve. «Stiamo parlando – conclude il primo cittadino - di aree in prossimità dei centri abitati, e dunque gli interventi assumono un valore ancora maggiore. Oltre a migliorare il deflusso delle acque, contribuiscono alla prevenzione del rischio incendi e restituiscono decoro e ordine a spazi della nostra comunità».

Negli ultimi anni, in particolare durante l’alluvione del 2018, Castiadas ha subito notevoli danni. Adesso – dopo una lunga serie di interventi (anche con cospicui finanziamenti regionali) – il territorio è molto più sicuro.

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