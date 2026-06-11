Quando alla fine del gioco, dopo aver girato per l’ultima volta la ruota e aver già vinto 22.600 euro, Martina Deidda, 41 anni, ha scelto la busta tra quelle che Gerry Scotti le stava proponendo, la psicologa di Assemini probabilmente non pensava di essere baciata dalla Dea bendata, trovando all’interno uno dei premi più ambiti: 100mila euro.

Si è chiusa con una vincita di quelle che fanno rumore la puntata di ieri della Ruota della fortuna, la popolare trasmissione a premi di Canale 5 che ha visto la partecipazione della concorrente sarda. «Sono felicissima», racconta al telefono.

(fr.pi.)

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