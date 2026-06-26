Due milioni e mezzo per quattro nuove aree parcheggio lungo la costa di Castiadas e poi un quinto parcheggio nel centro urbano di Olia Speciosa. “Per troppo tempo – sottolinea il sindaco Eugenio Murgioni - le aree di sosta sono state considerate semplicemente luoghi dove lasciare l’auto. Adesso le trasformeremo in veri punti di accoglienza, ordinati, moderni e integrati nel paesaggio”.

I nuovi parcheggi ospiteranno eco-centri per la raccolta differenziata, servizi igienici e totem digitali che consentiranno di promuovere sia le informazioni istituzionali sia le attività economiche e produttive del nostro territorio. Tutte le aree saranno videosorvegliate e i parcheggi, come nelle ultime stagioni, saranno tutti a pagamento (per le auto quest’anno si passa da un minimo di otto euro per la giornata intera ad un massimo di dieci euro nei mesi di luglio e agosto)

Il primo cittadino aggiunge che “le piogge eccezionali che hanno caratterizzato la stagione invernale hanno rallentato l’esecuzione delle opere. Per questo motivo è stato necessario aggiornare il cronoprogramma dei lavori, che oggi prevede il completamento degli interventi entro la primavera del 2027”.

La prima nuova area parcheggi pronta all’uso (sono anche stati i primi lavori a partire) sarà quella di Santa Giusta, a poche centinaia di metri dallo Scoglio di Peppino (che ricade nel Comune di Muravera).

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