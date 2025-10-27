Grande paura questa sera a Quartucciu, dove un incendio è divampato all’interno di un’abitazione in via Pabillonis. Il crepitio delle fiamme e il fumo denso hanno allarmato i residenti, che hanno subito chiamato i soccorsi.

Sul posto sono intervenuti i carabinieri e una squadra dei vigili del fuoco, impegnata nello spegnimento del rogo con l’ausilio di un’autobotte.

Secondo le prime informazioni, al momento dell’incendio la casa era vuota e non si registrano feriti.

