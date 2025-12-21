La Casa della comunità è in fase di realizzazione a Sinnai. I lavori vengono realizzati dalla Asl. Troverà ospitalità nella ex sede Asl ed ex scuola elementare di via Eleonora d'Arborea. I lavori sono in fase di ultimazione con la nuova sede che potrebbe essere pronta dal mese di marzo. Nell'attesa si pensa a rendere la Casa della Comunità operativa ( si parla entro giugno), con l'attivazione dei servizi sanitari che coinvolgeranno, i medici di medicina generale, i pediatri di liberà scelta, gli infermieri di comunità, i servizi consultoriali, coinvolgendo la rete dei servizi sociali, con le scuole, con le strutture e le attività gestite dagli enti del terzo settore.

Un progetto ambizioso, presentato ieri a Sinnai nella sede della Fondazione Polisolidale, alla presenza degli amministratori dei Comuni di Sinnai, Maracalagonis e Burcei, della presidente e del direttore generale della Polisolidale, rispettivamente la sindaca di Sinnai Barbara Pusceddu e Antonello Caria. Presenti anche l'assessore comunale Roberto Demontis, sono intervenuti, rappresentanti della Asl, medici, operatori del settore.

Diversi gli argomenti trattati: il ruolo della Comunità nella generazione di servizi per la salute, la governance nel percorso di innovazione della medicina territoriale, il progetto di Casa della Comunità del territorio del sub ambito PLUS di Sinnai. Si è parlato anche del ruolo del distretto Socio sanitario nella Casa della Comunità del territorio, Recuperare fiducia e partecipazione nell’ambito dei servizi per la salute, Il ruolo del medico di base. Hanno portato il loro contributo anche esperti nazionali che hanno raccontato le buone prassi avviate nel resto d’Italia dalle Case della comunità, dando indicazioni su come procedere per la migliore riuscita del percorso anche nei Comuni di Burcei, Maracalagonis e Sinnai.

