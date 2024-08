In bici o a piedi da Maddalena spiaggia sino a Frutti d’Oro 2 senza attraversare la Strada statale 195: tutto pronto per l’inizio dei lavori per la realizzazione del progetto che rivoluzionerà la mobilità delle zone residenziali sulla costa di Capoterra.

Il cantiere aprirà i battenti nelle prossime settimane, l’opera – finanziata grazie ai fondi del Piano urbano integrato ottenuti dalla Città Metropolitana – dovrà essere consegnata e collaudata entro il mese di marzo del 2026.

Silvia Sorgia, vice sindaca e assessora ai Lavori pubblici e alla Coesione territoriale, sottolinea l’importanza della pista ciclopedonale che permetterà ai residenti di spostarsi lungo il tratto costiero evitando il traffico dell’arteria sulcitana: «Si tratta di un’opera fondamentale per il nostro territorio, finalmente chi si sposta in bici o a piedi non dovrà affrontare la pericolosità della Strada statale 195, ma potrà farlo utilizzando un percorso che costeggia il mare. Come richiesto dalla Regione verranno utilizzati materiali ecologici ed è stato scelto il beige come colore: inoltre, l’intero percorso verrà accompagnato dalla presenza di alberi. Con i lavori verrà sistemata anche la strada sterrata di Su Loi».

Sorgia rimarca il grande lavoro degli uffici comunali nella fase di pianificazione e sottolinea come la pista ciclopedonale che metterà in comunicazione le zone residenziali di Maddalena spiaggia, lottizzazione Picciau, Frutti d’Oro 1 e 2 sia un’opera strategica per il territorio. «Non appena l’opera verrà completata turisti e residenti potranno spostarsi lungo la costa in maniera sicura e veloce, questo progetto punta a raggiungere una mobilità sempre più sostenibile».

