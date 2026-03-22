Si è concluso con grande entusiasmo e una partecipazione straordinaria il primo mercatino di Pasqua organizzato dalla scuola primaria di Frutti d’Oro, parte dell’Istituto Comprensivo Capoterra 2. L’iniziativa ha trasformato il giardino scolastico in un luogo di incontro, condivisione e apprendimento, coinvolgendo attivamente alunni, famiglie e docenti.

Grazie al prezioso contributo degli insegnanti, dei genitori, dell’amministrazione comunale e delle associazioni di volontariato Misericordia di Capoterra e Capoterra 2.0, guidata dal signor Vistosu, i bambini hanno vissuto un’esperienza unica, calandosi nei panni di piccoli commercianti. Durante la giornata, i visitatori hanno potuto acquistare una grande varietà di prodotti: dolci preparati in casa, miele sardo, oggetti vintage, giocattoli nuovi e usati e numerosi manufatti realizzati a mano.

L’evento non è stato soltanto un successo in termini di partecipazione, ma anche un’importante occasione educativa. I bambini hanno avuto modo di comprendere concretamente il valore del lavoro, della collaborazione e della gestione del denaro, avvicinandosi ai principi base dell’educazione finanziaria in modo semplice e coinvolgente.

Il ricavato sarà destinato al miglioramento dell’offerta formativa e degli spazi scolastici, contribuendo così al benessere dell’intera comunità. Grande soddisfazione è stata espressa dalle insegnanti, che hanno sottolineato come vedere i frutti dell’impegno degli alunni trasformarsi in un beneficio concreto rappresenti una delle lezioni più significative

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