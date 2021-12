Capoterra si blinda: uscita e ingresso dal paese sono consentiti esclusivamente ai possessori di Green pass.

Lo stabilisce un aggiornamento della nuova ordinanza in vigore da oggi e fino al 30 dicembre del sindaco Beniamino Garau in seguito ad un focolaio di Covid-19 (con circa ottanta bambini positivi) che aveva portato alla chiusura delle scuole e allo stop alle feste natalizie.

Senza documento verde, accesso e uscita dal paese sono autorizzati solo per motivate esigenze quali attività lavorativa, salute e reperimento di beni di prima necessità.

Il Green pass “base” è obbligatorio per cerimonie religiose, mentre serve quello "rafforzato" (per vaccinati o guariti) per bar, ristoranti, circoli, sale giochi anche all'aperto.

Disposta anche la chiusura di palestre, piscine, scuole di ballo. Anche “l'ingresso alle attività di cura della persona (parrucchieri, barbieri, estetiste, tatuatori, centri massaggi)” è consentito “esclusivamente ai possessori di Green pass”. Le attività sportive agonistiche sono consentite senza la presenza di pubblico.

Dal 23 al 30 dicembre inoltre sono sospese tutte le attività nelle scuole dell’infanzia private e negli asili nido.

