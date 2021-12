Drastiche misure restrittive a Capoterra dopo la diffusione degli ultimi dati sui contagi Covid, che hanno evidenziato “un elevato tasso di incidenza dei casi di positività”. Il sindaco Beniamino Garau ha dunque firmato un’ordinanza che prevede:

- per il periodo dal 17/12 al 22/12 (compreso) la sospensione dell’attività didattica in presenza di tutte le scuole di ogni ordine e grado.

- per il periodo dal 17/12 al 30/12, la sospensione dei cortei funebri; la chiusura di mercati e mercatini all’aperto laddove sia prevedibile l’assembramento di popolazione; la sospensione di eventi sportivi e culturali; la chiusura delle biblioteche; la chiusura del centro di aggregazione sociale (ludoteca e centro anziani); la sospensione del catechismo; la sospensione delle attività sportive di squadra e di contatto non agonistiche; la sospensione di attività sociali quali gruppo scout; la chiusura di tutte le ludoteche presenti nel territorio comunale; il divieto dell’uso dei giochi presenti nelle aree attrezzate per il gioco nei parchi comunali.

Disposta inoltre la sospensione delle manifestazioni natalizie organizzate dall’Amministrazione Comunale.

Il sindaco, inoltre, ordina l’uso di dispositivi di protezione delle vie respiratorie anche all’aperto e raccomanda l’osservanza del distanziamento interpersonale.

