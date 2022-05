Traffico in tilt e chilometri di coda sulla strada statale 195 per un incidente avvenuto verso le 7,30 all'altezza di Su Loi, a Capoterra.

Nello scontro tra un'auto e una moto ci sono stati dei feriti per fortuna non gravi, ma inevitabilmente con la strada occupata dai mezzi danneggiati si sono formate lunghe file d'auto e camion soprattutto in direzione Sarroch.

Tutti fermi fino alla quattro corsie.

Sul posto il 118 per i soccorsi e gli agenti della Polizia stradale per i rilievi.

