Le idee di sviluppo, i progetti di valorizzazione della costa di Capoterra passati al vaglio dei rappresentanti delle varie zone residenziali di Capoterra. L’amministrazione comunale ha incontrato la Consulta per la coesione sociale e territoriale per illustrare il nuovo Piano di utilizzo del litorale destinato a cambiare il volto della costa. Dopo il Pul, la prossima settimana il Comune presenterà ai cittadini anche il Piano urbano integrato (Pui), realizzato dalla Città Metropolitana.

Silvia Sorgia, vice sindaca e assessora alla Coesione territoriale sottolinea l’importanza di condividere le scelte dell’amministrazione comunale con i cittadini che vivono nelle zone a mare: «Sentire il parere dei rappresentanti di ogni condominio costiero è stato importante, durante l’incontro – grazie alla partecipazione dell’architetto che ha lavorato alla redazione del Pul – abbiamo mostrato come vogliamo migliorare questo litorale, e come, attirando anche gli investitori, la costa di Capoterra potrebbe avere una maggiore impronta turistica».

Ma come cambierà la costa capoterrese quando verrà varato il nuovo Piano di utilizzo del litorale? «Ci sarà spazio per nuovi chioschi e stabilimenti balneari – anticipa Silvia Sorgia -, inoltre verranno predisposte tre zone dedicate ai cani. Anche la zona adibita ai parcheggi sarà oggetto di restyling: con il Pul, gli interventi previsti per il cammino di sant’Efisio e la realizzazione del percorso pedonale e ciclabile che unirà le zone a mare il nostro litorale compirà un notevole salto di qualità».

