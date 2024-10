Disagi in arrivo per tutti gli automobilisti che percorrono la SS 195 Sulcitana, strada già provata negli ultimi anni da numerose restrizioni per lavori. Dalle 6 di domani, giovedì 10 ottobre, fino alle 24 del 31 gennaio 2025 sarà chiuso il traffico dal chilometro 12.800 al chilometro 13.280, su tutte le corsie, nel territorio comunale di Capoterra da Frutti d'Oro sino a poco prima di Torre degli Ulivi.

Il motivo è legato al cantiere per la demolizione e ricostruzione dei ponti in corrispondenza del Rio San Girolamo e del Rio Masone Ollastu. La circolazione sarà deviata in maniera provvisoria su una nuova strada: in direzione Pula, all’altezza della località San Girolamo, si sposterà su viale Europa e successivamente via dei Genovesi. In aggiunta, dal chilometro 12.360 al chilometro 13.605, il tratto aperto al traffico prevederà il limite di velocità a 30 km/h e il divieto di sorpasso.

(Unioneonline / r. sp.)

