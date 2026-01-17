Ieri sera i carabinieri di Capoterra hanno arrestato un 37enne cagliaritano, disoccupato, residente nel centro cittadino e già noto alle forze di polizia, in esecuzione di un ordine di revoca della detenzione domiciliare emesso dall’Autorità Giudiziaria.

Il provvedimento restrittivo scaturisce dalle numerose e puntuali segnalazioni: l'uomo, che stava scontando ai domiciliari per maltrattamenti contro familiari, si è reso responsabile di reiterate violazioni delle prescrizioni imposte dalla misura alternativa, dimostrando una condotta incompatibile con la prosecuzione del beneficio.

L’ Autorità Giudiziaria ha così disposto la revoca degli arresti domiciliari e il ripristino della custodia in carcere. Al termine delle formalità di rito, l'arrestato è stato portato alla Casa Circondariale “Ettore Scalas” di Uta.

(Unioneonline/Fr.Me.)

