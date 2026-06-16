Accusato di aver maltrattato i genitori un uomo di Capoterra è stato arrestato dai carabinieri della Stazione di Pula intervenuti a seguito della richiesta di soccorso dei due anziani genitori. I due sarebbero stati aggrediti all’interno del proprio appartamento dal proprio figlio in stato di agitazione che inveiva contro di loro con ingiurie e minacce.

Giunti sul posto per prestare assistenza e riportare la calma, i militari si sono trovati di fronte a un uomo di 43enne, disoccupato, particolarmente agitato che aveva danneggiato vari mobili e suppellettili presenti.

I militari a fatica hanno riportato la calma e in relazione alla gravità dei fatti hanno dichiarato in stato di arresto l’uomo che al termine degli accertamenti di rito è stato accompagnato presso il carcere di Uta in attesa del rito direttissimo previsto per la giornata odierna.

A Monserrato i carabinieri della locale Stazione nell’ambito dei servizi di controllo del territorio hanno sorpreso un 53enne, disoccupato, senza fissa dimora e già noto alle forze di polizia, nelle vicinanze dell’abitazione dei genitori, in violazione della misura coercitiva dell’allontanamento dalla casa familiare e del relativo divieto di avvicinarsi alla persona offesa per precedenti fatti inerenti episodi di maltrattamenti.

L’uomo è stato immediatamente fermato a bordo del suo automezzo, identificato e al termine degli accertamenti di rito, dichiarato in stato di arresto e messo a disposizione della competente Autorità giudiziaria che, in esito al rito direttissimo celebrato nella giornata di ieri, ha confermato il provvedimento di divieto di avvicinamento con il braccialetto elettronico.

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