Avvolta dal buio nelle ore notturne, disseminata di buche e stretta nei punti nevralgici del tracciato: la Strada provinciale 91 fa sempre più paura, per gli automobilisti percorrerla è ogni giorno più pericoloso. A lanciare l’allarme è il consigliere di minoranza Silvano Corda, che inchioda alle proprie responsabilità non solo la Città metropolitana, ma anche l’Anas per i lavori a rilento del tratto della nuova Strada statale 195 che interseca la Sp 91.

«A fare più paura è soprattutto la prima rotatoria – dice Corda -, in quel tratto i mezzi più grossi rischiano costantemente lo scontro frontale. La situazione della Sp 91 è disastrosa, caratterizzata da danni strutturali, asfalto deteriorato e ritardi cronici sulle manutenzioni: l’ultimo piano serio di interventi risale a quasi trent’anni fa. L’unica strada che conduce al centro abitato dalla Sulcitana è percorsa ogni giorno da migliaia di automobilisti e meriterebbe maggiore attenzioni: la gestione è in capo alla Città metropolitana, chiediamo al sindaco Beniamino Garau e al consigliere Stefano Piano che siedono in Consiglio metropolitano di far sentire la propria voce».

Il sindaco, Beniamino Garau, rimarca le difficoltà – di sicuro acuite in seguito all’estensione del numero dei Comuni che fanno parte della Città metropolitana, passati da 17 a 70 – di avere risposte sui problemi del territorio: «Strada e cunette della Provinciale 91 sono completamente abbandonate, a preoccupare è l’assenza di un ente che dovrebbe occuparsi di problemi importanti come la manutenzione delle rete stradale, ma dal quale sembra impossibile avere risposte. Di recente è dovuta intervenire la nostra polizia locale per mettere in sicurezza un tratto della strada provinciale perché chi dovrebbe occuparsene continua a non farlo».

Stefano Piano, consigliere comunale e metropolitano sciorina una serie di dati che dimostrano come, senza una iniezione di capitali da parte della Regione, le manutenzioni delle strade di propria competenza saranno una chimera: «Con i Comuni passati da 17 a 70 le risorse da poter investire equivalgono a 80 centesimi a chilometro, è chiaro che senza risorse importanti si rischia di non garantire gli interventi necessari alle strade di nostra competenza. Lunedì ci sarà un confronto tra i consiglieri con delega al Bilancio e alla Viabilità per fare il punto della situazione, è chiaro che maggiore attenzione verrà dedicata alle strade maggiormente trafficate come la Provinciale 91».

