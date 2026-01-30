Anche Serdiana avvia il percorso verso la transizione energetica. Il Comune del Parteolla ha approvato il progetto redatto dalla società Macs Italia per la produzione di energia pulita a basso costo da parte di cittadini, imprese ed enti pubblici. L’obiettivo è duplice: garantire un risparmio ai consumatori sulle bollette elettriche e proteggere l’ambiente con la sostituzione delle fonti fossili con quelle rinnovabili.

Nei prossimi giorni partirà l’attività di animazione territoriale con incontri informativi aperti a tutta la cittadinanza. Il primo è in programma il 6 febbraio, alle 18.00, nella Biblioteca di Piazza Gruxi ‘e Ferru. All’incontro saranno presenti i rappresentanti di Macs Italia che illustreranno le caratteristiche della Comunità energetica, il suo funzionamento e i benefici attesi.

