Serdiana, via libera alla comunità energetica: il 6 febbraio primo incontroAppuntamento alle 18 nella biblioteca di piazza Gruxi ‘e Ferru
Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp
Anche Serdiana avvia il percorso verso la transizione energetica. Il Comune del Parteolla ha approvato il progetto redatto dalla società Macs Italia per la produzione di energia pulita a basso costo da parte di cittadini, imprese ed enti pubblici. L’obiettivo è duplice: garantire un risparmio ai consumatori sulle bollette elettriche e proteggere l’ambiente con la sostituzione delle fonti fossili con quelle rinnovabili.
Nei prossimi giorni partirà l’attività di animazione territoriale con incontri informativi aperti a tutta la cittadinanza. Il primo è in programma il 6 febbraio, alle 18.00, nella Biblioteca di Piazza Gruxi ‘e Ferru. All’incontro saranno presenti i rappresentanti di Macs Italia che illustreranno le caratteristiche della Comunità energetica, il suo funzionamento e i benefici attesi.