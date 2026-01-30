Nella comunità di recupero Dianova di Ortacesus si è tenuta una giornata all’insegna della buona cucina. Lo chef Patrizio Perra, ospite della struttura, ha condiviso con i ragazzi un modo diverso e consapevole di guardare al cibo e alle sue possibilità.

Durante l’incontro, lo chef ha mostrato come valorizzare gli scarti alimentari (bucce di ortaggi, parti meno utilizzate delle piante, pane raffermo) trasformandoli in risorse preziose, riducendo gli sprechi e rispettando il pianeta. La visita dalla cucina si è spostata all’orto della comunità, per scoprire quali parti delle piante possono essere utilizzate in cucina e imparare a osservare con attenzione ciò che spesso viene dato per scontato.

Un’esperienza che va oltre la cucina: così come ogni ingrediente può avere una seconda possibilità, anche ogni persona conserva valore, potenzialità e capacità di trasformazione, se guardata con cura e rispetto. Patrizio Perra, chef di Pimentel è l’autore del ricettario “La cucina la dimora e l'ingombro della fantasia”.

Aperta nel 1994, la comunità di Ortacesus è situata in una zona collinare composta da appezzamenti agricoli, aree verdi e giardini. È accreditata e convenzionata con il Sistema Sanitario, pertanto, per accedervi gratuitamente, è necessario concordare l’ingresso con i servizi di riferimento per le dipendenze (SerT e SerD).

© Riproduzione riservata