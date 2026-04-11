Si terranno domani alle 15, i funerali di Giuseppe Frau, ex sindaco di Capoterra, morto a 97 anni in seguito alle ferite riportate in un incidente stradale il giorno di Pasquetta.

Per permettere ai cittadini di tributargli l’ultimo saluto, dalle 11 di domani verrà allestita la camera ardente in Municipio.

Frau, che aveva amministrato Capoterra a cavallo della fine degli anni Cinquanta e gli inizi degli anni Sessanta, viaggiava a bordo di un Citroen C3 insieme ai due figli, quando la loro auto è stata travolta da una vettura proveniente da una strada laterale alla Provinciale 91.

L’impatto è stato tremendo, l’ex sindaco di Capoterra ha lottato per giorni tra la vita e la morte, ma il suo cuore ha smesso di battere giovedì. Il conducente dell’altra auto, che si era fermato a prestare i primi soccorsi a Giuseppe Frau e ai due figli, è ora indagato per omicidio stradale. Giuseppe Frau è stato uno dei sindaci più apprezzati del dopoguerra, durante la sua amministrazione vennero realizzate importanti opere di urbanizzazione.

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