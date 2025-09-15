Capoterra, autoarticolato si ribalta sulla statale 195Il mezzo, in uscita dalla raffineria, stava trasportando acqua distillata
Paura ma nessuna conseguenza grave nel primo pomeriggio di oggi lungo la strada statale 195, all’altezza dell’azienda Sgaravatti, dove un autoarticolato si è ribaltato sul ciglio della carreggiata in direzione Sarroch. Fortunatamente, l’incidente non ha coinvolto altri mezzi e l’autista del veicolo pesante è uscito illeso.
Il mezzo, in uscita dalla raffineria, stava trasportando acqua distillata quando, a causa di un guasto meccanico – probabilmente a un perno della ruota – ha perso stabilità, ribaltandosi sul margine della strada. Secondo quanto emerso dai primi rilievi, l’autoarticolato procedeva a velocità molto ridotta, circostanza che ha evitato conseguenze più gravi.
Non si sono registrati disagi alla circolazione e il traffico ha continuato a scorrere regolarmente. Sul posto sono intervenutii vigili del fuoco e la polizia locale di Capoterra per mettere in sicurezza l’area e avviare le operazioni di rimozione del mezzo.