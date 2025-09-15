Paura ma nessuna conseguenza grave nel primo pomeriggio di oggi lungo la strada statale 195, all’altezza dell’azienda Sgaravatti, dove un autoarticolato si è ribaltato sul ciglio della carreggiata in direzione Sarroch. Fortunatamente, l’incidente non ha coinvolto altri mezzi e l’autista del veicolo pesante è uscito illeso.

Il mezzo, in uscita dalla raffineria, stava trasportando acqua distillata quando, a causa di un guasto meccanico – probabilmente a un perno della ruota – ha perso stabilità, ribaltandosi sul margine della strada. Secondo quanto emerso dai primi rilievi, l’autoarticolato procedeva a velocità molto ridotta, circostanza che ha evitato conseguenze più gravi.

Non si sono registrati disagi alla circolazione e il traffico ha continuato a scorrere regolarmente. Sul posto sono intervenutii vigili del fuoco e la polizia locale di Capoterra per mettere in sicurezza l’area e avviare le operazioni di rimozione del mezzo.

