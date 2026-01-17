Michele Cireddu, il consigliere comunale più votato alle ultime elezioni, è il nuovo vicesindaco di Villasimius.

A lui va la delega alle Politiche Sociali e alla Cultura. Cinzia Ghiani invece è la nuova assessora al Bilancio e alle Società Partecipate. È il rimpasto deciso dal sindaco Gianluca Dessì “in un’ottica di rotazione – ha sottolineato il primo cittadino – secondo quanto avevamo stabilito al momento delle elezioni. Accordi che abbiamo mantenuto”.

Restano fuori dall’esecutivo Angelo Frau (aveva annunciato la rinuncia all’incarico di vicesindaco lo scorso 30 dicembre) e Elena Marini (aveva la delega alla Politiche Sociali). Due invece gli assessori confermati: Marco Cardia all’Urbanistica (al quale è stata conferita in più la delega alle Attività Produttive) e Laura Frau (Pubblica istruzione, eventi e spettacoli). “L’auspicio - ha aggiunto Dessì – è che la collaborazione fra tutti sia sempre più fattiva”.

Cireddu, 36 anni a febbraio, in questi primi due anni e mezzo di legislatura ha ricoperto anche il ruolo di capogruppo. Al suo posto è stato nominato il consigliere Francesco Congiu. Angelo Frau, autentico braccio destro del primo cittadino, manterrà come consigliere la delega ai Lavori Pubblici. Un sostegno al sindaco e alla maggioranza, insomma, che non verrà meno. Nei prossimi mesi non sono escluse altre novità all’interno della maggioranza.

© Riproduzione riservata