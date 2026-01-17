Si comincia domani, alle 19, con la benedizione e l’accensione del falò nella piazzetta antistante la chiesa intitolata al martire di Narbona.

Intorno al fuoco votivo si riuniranno i fedeli per la preghiera. Seguirà, come da tradizione, un momento conviviale di festa e condivisione.

Lunedì 20 gennaio, alle 17.30, si svolgerà la processione che attraverserà via Mazzini, via Trieste, piazza San Giorgio, via Carducci, via Indipendenza per poi tornare alla chiesa di San Sebastiano. Alle 18 la messa solenne.

Per ragioni di sicurezza tutta la zona sarà interdetta al traffico. Dolianova anche quest’anno renderà omaggio anche a Sant’Agnese patrona dell’Azione Cattolica che sarà festeggiata il 21 gennaio. Alle 17.30 il Rosario e, alle 18, la messa.

