le tariffe
17 gennaio 2026 alle 19:20
Maracalagonis, stabiliti i nuovi canoni del mercato civicoSi va da un minimo di 725 a un massimo di 2.547 euro
Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp
La Giunta comunale di Maracalagonis ha adeguato il canone relativo ai box del mercato civico comunale. Per il 2026, si pagherà un canone minino di 725 euro per un box di 4,2 metri quadrati, sino a un massimo di 2547 euro per un box da 14,75 metri quadrati. Il mercato civico ubicato nella centralissima via Nazionale ospite diversi punti vendita.
© Riproduzione riservata